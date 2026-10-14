Ρόδος: Κλειστά τα σχολεία και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου λόγω κακοκαιρίας – Η απόφαση του Δήμου

Κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 όλα τα σχολεία στη Ρόδο, καθώς παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το νησί.

Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Ρόδου, Αλέξανδρο Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις σχολικές εγκαταστάσεις και να καταγραφούν οι ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου, το μέτρο αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.

Ποιες σχολικές μονάδες και δομές θα παραμείνουν κλειστές

Η παράταση της αναστολής λειτουργίας δεν περιορίζεται μόνο στα σχολεία, αλλά περιλαμβάνει και άλλες δημοτικές δομές και εγκαταστάσεις.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν:

Όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Μονάδες Προσχολικής Αγωγής

Τα Ειδικά Σχολεία

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις

Το Δημοτικό Ωδείο

Όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου

Η απόφαση έχει ισχύ για όλες τις Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου.

Έλεγχοι στα σχολικά κτίρια μετά την κακοκαιρία

Όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή, η παράταση του κλεισίματος κρίθηκε αναγκαία προκειμένου τα αρμόδια συνεργεία να ολοκληρώσουν την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στα σχολικά κτίρια, στους αύλειους χώρους και στις υπόλοιπες δημοτικές υποδομές, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών

Σύμφωνα με τον Δήμο Ρόδου, βασικός στόχος είναι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες.

Η επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων και των υπόλοιπων δημοτικών δομών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.