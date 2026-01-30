Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Ρόδος: Εναερίτες απελευθέρωσαν ελάφι που είχε μπλέξει σε σχοινιά (Εικόνες & Βίντεο)

Το ζώο ήταν τρομαγμένο και αντιστάθηκε

Πηγή: Neakriti.gr
DEBATER NEWSROOM

Ένα ελάφι που είχε παγιδευτεί σε σχοινιά στην περιοχή της Ψίνθου στη Ρόδο διέσωσε συνεργείο εναεριτών που έκανε εργασίες.

Σύμφωνα με όσα γράφει το neakriti.gr, το συνεργείο εναεριτών υψηλής τάσης που είχε μεταβεί στη Ρόδο από την Κρήτη για εργασίες στο δίκτυο, εντόπισε ένα ελαφάκι παγιδευμένο, με τα κέρατά του μπλεγμένα σε σχοινιά.

Παρά την ταλαιπωρία του, το ελάφι παρέμενε ζωηρό και τρομαγμένο, προβάλλοντας μεγάλη αντίσταση, ενώ ήταν μούσκεμα από τη βροχή, ένδειξη ότι είχε μείνει εκεί για πολλές ώρες.

Οι τεχνικοί, Στέφανος Κουρουπάκης και Κωνσταντίνος Βουράκης, κατάφεραν να απελευθερώσουν το ζώο με προσεκτικές κινήσεις, το οποίο αμέσως επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον.

Μετά τις πυρκαγιές που κατέκαψαν τη Ρόδο τρία χρόνια πριν, τα ελάφια κατεβαίνουν μέχρι τον αστικό ιστό και εμφανίζονται στο οδικό δίκτυο αναζητώντας τροφή, αφού χιλιάδες στρέμματα είχαν γίνει στάχτη.

