Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» (βίντεο)

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό σε πάρκο διασκέδασης

Ρόδος: Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ την Παρασκευή στη Ρόδο, όταν τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από παιχνίδι.

Σύμφωνα με το «Βήμα της Δωδεκανήσου», το ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην περιοχή Κρεμαστή όπου διεξαγόταν πανηγύρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, συνολικά τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν στο παιχνίδι «ταψί».

Κατά την ίδια πηγή το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο παιχνίδι με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να πέσουν στα κάγκελα και να χτυπήσουν.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ