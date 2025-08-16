Ρόδος: Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» (βίντεο)
Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό σε πάρκο διασκέδασης
Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ την Παρασκευή στη Ρόδο, όταν τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από παιχνίδι.
Σύμφωνα με το «Βήμα της Δωδεκανήσου», το ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην περιοχή Κρεμαστή όπου διεξαγόταν πανηγύρι.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, συνολικά τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν στο παιχνίδι «ταψί».
Κατά την ίδια πηγή το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο παιχνίδι με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να πέσουν στα κάγκελα και να χτυπήσουν.
