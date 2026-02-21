Ροδόπη: Κατέρρευσε πάτωμα σε ταβέρνα – 8 τραυματίες, συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του καταστήματος (εικόνα + βίντεο)

Πανικός προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε ταβέρνα στην περιοχή της Ροδόπης όταν το πάτωμα κατέρρευσε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonirodopis.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν οκτώ άτομα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Οι δύο από αυτούς θα παραμείνουν σήμερα (21/2) προληπτικά στο Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Σημειώνεται, πως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας, ηλικίας 28 και 35 ετών, συνελήφθησαν και κρατούνται για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια και θα οδηγηθούν το πρωί στον εισαγγελέα.