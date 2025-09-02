Ρέθυμνο: Τραυματίστηκε 19χρονος χειριστής Jet Ski – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τραυματισμός σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ρεθύμνου, όταν 19χρονος χειριστής θαλάσσιου μοτοποδηλάτου (Jet Ski) τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης του.

Για τα αίτια του ατυχήματος που συνέβη στις 2.30 το μεσημέρι, έρευνες πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο της πόλης, η διοίκηση του οποίου ζήτησε και την παύση κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να διερευνηθούν λεπτομερώς οι συνθήκες του ατυχήματος, δεδομένου ότι στην περιοχή βρισκόταν παρέα ατόμων με τέσσερα jet ski, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο νεαρός είναι πολυτραυματίας, με τραύματα σε ζωτικής σημασίας όργανα, αιμορραγία στον πνεύμονα και τους γιατρούς να προσπαθούν και χειρουργικά να τον σταθεροποιήσουν.