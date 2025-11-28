“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Χωρίς νερό η πόλη μέχρι το πρωί του Σαββάτου – Προβλήματα στο δίκτυο υδροδότησης

Τα συνεργεία εργάζονται ήδη προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η βλάβη

Ρέθυμνο: Χωρίς νερό η πόλη μέχρι το πρωί του Σαββάτου – Προβλήματα στο δίκτυο υδροδότησης
DEBATER NEWSROOM

Η πόλη του Ρεθύμνου βρίσκεται χωρίς νερό μετά από προσωρινή διακοπή της υδροδότησης λόγω βλάβης στο Ταχυδιυλιστήριο Δραμίων.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει τους κατοίκους του Ρεθύμνου, ότι λόγω σοβαρής βλάβης στο ταχυδιυλιστήριο της Στραγγιστικής Δεξαμενής Δραμίων, έχει προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή υδροδότησης στην πόλη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως αύριο, 29 Νοεμβρίου 2025, οπότε και προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συνεργεία του Ο.Α.Κ. εργάζονται ήδη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η βλάβη και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η υδροδότηση – και για το λόγο αυτό ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή, όπως την χαρακτηρίζει, αυτή αναστάτωση.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ