Ρέθυμνο: Χωρίς νερό η πόλη μέχρι το πρωί του Σαββάτου – Προβλήματα στο δίκτυο υδροδότησης
Τα συνεργεία εργάζονται ήδη προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η βλάβη
Η πόλη του Ρεθύμνου βρίσκεται χωρίς νερό μετά από προσωρινή διακοπή της υδροδότησης λόγω βλάβης στο Ταχυδιυλιστήριο Δραμίων.
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει τους κατοίκους του Ρεθύμνου, ότι λόγω σοβαρής βλάβης στο ταχυδιυλιστήριο της Στραγγιστικής Δεξαμενής Δραμίων, έχει προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή υδροδότησης στην πόλη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως αύριο, 29 Νοεμβρίου 2025, οπότε και προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.
Τα συνεργεία του Ο.Α.Κ. εργάζονται ήδη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η βλάβη και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η υδροδότηση – και για το λόγο αυτό ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή, όπως την χαρακτηρίζει, αυτή αναστάτωση.
