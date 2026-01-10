Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού της συνοδηγού

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (10/1) στη Κρήτη μετά από πτώση ΙΧ σε γκρεμό στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα στην Τριόπετρα Ρεθύμνου όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο γκρεμό.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατάφερε να ανέβει στον δρόμο και να καλέσει σε βοήθεια. Η συνοδηγός έχει τραυματιστεί, κατάφερε, ωστόσο, και η ίδια να βγει από το όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και η ΕΜΑΚ, προκειμένου να ανεβάσουν την τραυματία και να την παραδώσουν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.