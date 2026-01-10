Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού της συνοδηγού
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (10/1) στη Κρήτη μετά από πτώση ΙΧ σε γκρεμό στο Ρέθυμνο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα στην Τριόπετρα Ρεθύμνου όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο γκρεμό.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατάφερε να ανέβει στον δρόμο και να καλέσει σε βοήθεια. Η συνοδηγός έχει τραυματιστεί, κατάφερε, ωστόσο, και η ίδια να βγει από το όχημα.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και η ΕΜΑΚ, προκειμένου να ανεβάσουν την τραυματία και να την παραδώσουν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις