Τροχαίο στο Αίγιο: Διανομέας παρέσυρε πεζή και σκότωσε το σκυλάκι της – Εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος
Έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του οδηγού
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο, στη συμβολή των οδών Φαραζουλή και Αράτου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το aigiovoice, μηχανάκι διανομής (delivery) παρέσυρε γυναίκα περίπου 60 ετών που κινούνταν πεζή μαζί με το σκυλάκι της.
Η γυναίκα υπέστη ελαφρύ τραυματισμό, χωρίς να χρειαστεί η διακομιδή της στο νοσοκομείο, καθώς της παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς, από την παράσυρση το σκυλάκι της γυναίκας έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου δεν σταμάτησε στο σημείο και εγκατέλειψε, με την Τροχαία Αιγίου να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις