Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Αίγιο: Διανομέας παρέσυρε πεζή και σκότωσε το σκυλάκι της – Εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος

Έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του οδηγού

Τροχαίο στο Αίγιο: Διανομέας παρέσυρε πεζή και σκότωσε το σκυλάκι της – Εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο, στη συμβολή των οδών Φαραζουλή και Αράτου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το aigiovoice, μηχανάκι διανομής (delivery) παρέσυρε γυναίκα περίπου 60 ετών που κινούνταν πεζή μαζί με το σκυλάκι της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γυναίκα υπέστη ελαφρύ τραυματισμό, χωρίς να χρειαστεί η διακομιδή της στο νοσοκομείο, καθώς της παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς, από την παράσυρση το σκυλάκι της γυναίκας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου δεν σταμάτησε στο σημείο και εγκατέλειψε, με την Τροχαία Αιγίου να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ