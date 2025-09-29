Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ρέθυμνο: Αιματηρή συμπλοκή στο λιμάνι της Παντάνασσας – Νεαρός στο νοσοκομείο

Οι λόγοι της έντασης φαίνεται να συνδέονται με παλιές διαφορές

Ρέθυμνο: Αιματηρή συμπλοκή στο λιμάνι της Παντάνασσας – Νεαρός στο νοσοκομείο
Στο λιμανάκι της Παντάνασσας στο Ρέθυμνο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου έντονη σύγκρουση μεταξύ δύο νεαρών ανδρών, η οποία κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή.

Και οι δύο τραυματίστηκαν, με τον έναν να δέχεται χτυπήματα στο πρόσωπο και να χρειάζεται ράμματα, ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας του δεν κρίνεται σοβαρή, και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματα προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο ή άλλο μέσο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι δύο νεαροί φαίνεται να γνωρίζονταν από πριν, με παλιές προσωπικές διαφορές να φέρονται ως πιθανή αιτία της έντασης.

