Ρέθυμνο: Αιματηρή συμπλοκή στο λιμάνι της Παντάνασσας – Νεαρός στο νοσοκομείο
Οι λόγοι της έντασης φαίνεται να συνδέονται με παλιές διαφορές
Στο λιμανάκι της Παντάνασσας στο Ρέθυμνο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου έντονη σύγκρουση μεταξύ δύο νεαρών ανδρών, η οποία κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή.
Και οι δύο τραυματίστηκαν, με τον έναν να δέχεται χτυπήματα στο πρόσωπο και να χρειάζεται ράμματα, ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας του δεν κρίνεται σοβαρή, και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματα προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο ή άλλο μέσο.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι δύο νεαροί φαίνεται να γνωρίζονταν από πριν, με παλιές προσωπικές διαφορές να φέρονται ως πιθανή αιτία της έντασης.
