Ρέθυμνο: Αιματηρή συμπλοκή στο λιμάνι της Παντάνασσας – Νεαρός στο νοσοκομείο

Στο λιμανάκι της Παντάνασσας στο Ρέθυμνο, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου έντονη σύγκρουση μεταξύ δύο νεαρών ανδρών, η οποία κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή.

Και οι δύο τραυματίστηκαν, με τον έναν να δέχεται χτυπήματα στο πρόσωπο και να χρειάζεται ράμματα, ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας του δεν κρίνεται σοβαρή, και μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα τραύματα προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο ή άλλο μέσο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι δύο νεαροί φαίνεται να γνωρίζονταν από πριν, με παλιές προσωπικές διαφορές να φέρονται ως πιθανή αιτία της έντασης.