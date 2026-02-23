Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 7χρονος που ήπιε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για… βυσσινάδα

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένα 7χρονο παιδί στο Ρέθυμνο, καθώς, σε έξοδο με την οικογένειά του κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης.

Σύμφωνα με το neakriti, το περιστατικό σημειώθηκε όταν το Σάββατο η οικογένεια επισκέφθηκε το κατάστημα και ο 7χρονος ζήτησε έναν χυμό βύσσινο. Το χρώμα του ποτού μπέρδεψε τους γονείς, οι οποίοι δεν κατάλαβαν ότι το παιδί θα κατανάλωνε ποτό που περιείχε αλκοόλ. Το αποτέλεσμα ήταν ο μικρός να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ οι αρχές εξετάζουν τους χειρισμούς του προσωπικού και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να τηρούνται για να αποφεύγονται ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.