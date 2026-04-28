Εντοπίστηκε στην Πάτρα ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας – Είχε πάνω του ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο

Μετά από αναζήτηση 5 ορών, ο 89χρονος πιστολέρο που εισέβαλε στο ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στο Εφετείο ανοίγοντας πυρ με καραμπίνα εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο το πρωί της Τρίτης (28/4) εντοπίστηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ της Πάτρας. Κατά τις ίδιες πηγές, ο ηλικιωμένος είχε και δεύτερο όπλο μαζί του, ένα περίστροφο και είχε σκοπό να διαφύγει από την χώρα προς την Ιταλία.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο ηλικιωμένος πήγε στην Πάτρα με ταξί πληρώνοντας 200 ευρώ, ενώ φέρεται να το είχε καλέσει με ραντεβού μέσω ραδιοταξί.

Να θυμίσουμε ότι, ο ηλικιωμένος αφού άνοιξε πυρ και τραυμάτισε ένα υπάλληλο στο ΕΦΚΑ Κεραμεικού, έφυγε ανενόχλητος από το σημείο και μετέβη στο Εφετείο Αθηνών για να συνεχίσει το έργο του. Ο υπάλληλος σεκιούριτι του ΕΦΚΑ αλλά και ο ταξιτζής που τον μετέφερε στη Λουκάρεως δεν κατάλαβαν ότι κάτω από την καμπαρτίνα μετέφερε μία μετασκευασμένη καραμπίνα.

Συνολικά από τις δύο επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Εφετείο τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Όσον αφορά την κατάσταση των τραυματιών, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” με σταθερά αιμοδυναμική κατάσταση με τραυματισμό από σκάγια στο δεξιό κάτω άκρο λίγο πάνω από την φτέρνα.

Όσον αφορά τις τέσσερις υπαλλήλους από το Πρωτοδικείο, φέρουν ελάσσονα τραύματα στο κάτω άκρο, πίσω από τη φτέρνα και δεν συντρέχει λόγος χειρουργείου. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί δεν προχώρησαν σε αφαίρεση των βλημάτων.

Το κίνητρο πίσω από την επίθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο ηλικιωμένος ήταν συχνός θαμώνας του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, ενώ φέρεται να είχε βγει απόφαση από την υπηρεσία ότι δεν του αναγνωρίζονται 400 ένσημα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πάρει σύνταξη.

Έτσι, πήγαινε συχνά εκεί και προκαλούσε εντάσεις. Η ανίψια του η οποία φέρεται να φιλοξενούσε τον 89χρονο είδε το περιστατικό στις ειδήσεις και υπέθεσε ότι ήταν ο θείος της παίρνοντας τηλέφωνο στην αστυνομία για να δώσει τα στοιχεία του και την φωτογραφία.

Βίντεο ντοκουμέντο μετά την επίθεση του 89χρονου

Σε βίντεο ο 89χρονος εμφανίζεται να κινείται με σχετικά σταθερό βήμα, χωρίς να δείχνει έντονη ταραχή μετά την επίθεση. Ο δράστης δεν τρέχει, αλλά περπατά με σταθερό ρυθμό, ενώ δεν φαίνεται να επιχειρεί να καλύψει τα χαρακτηριστικά του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 89χρονος φορά καπαρντίνα και τραγιάσκα, ενώ στο χέρι του διακρίνεται αντικείμενο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα λόγω της ποιότητας του υλικού – χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για το όπλο.

Το προφίλ του 89χρονου

Ο δράστης που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους παραμένει ασύλληπτος, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσουν.

Αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως ο 89χρονος είναι ρακοσυλλέκτης, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται.

Άνθρωπος που τον γνωρίζει μίλησε στο DEBATER και ανέφερε πως “ζούσε στο εξωτερικό καιρό. Έπαιρνε σύνταξη από εκεί ξέρω. Δεν ξέρω τι έπαθε και έκανε αυτό πράγμα. Έχει δικό του σπίτι, πάντα πλήρωνε τα κοινόχρηστα. Λέγαμε ένα γεια στην είσοδο, δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι. Ερχόταν και η ανιψιά του εδώ. Δεν μαζεύει σκουπίδια, ήταν περιποιημένος αρκετά“.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για τον ηλικιωμένο, αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα και μάλιστα το 2018 είχε νοσηλευτεί με σχιζοφρένεια σε ψυχιατρικό ίδρυμα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.