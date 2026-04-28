Νεότερα για τον 89χρονο “πιστολέρο”: “Δεν μάζευε σκουπίδια” – Είχε νοσηλευτεί με σχιζοφρένεια

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 89χρονο που σήμερα Τρίτη 28/4 έσπειρε τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας με κυνηγετική καραμπίνα, αφήνοντας πίσω πέντε τραυματίες.

Ο δράστης που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους παραμένει ασύλληπτος, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, από τις δύο επιθέσεις που εξαπέλυσε, τραυματίστηκαν ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και τέσσερις γυναίκες υπάλληλοι του Πρωτοδικείου.

Αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως ο 89χρονος είναι ρακοσυλλέκτης, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται.

Άνθρωπος που τον γνωρίζει μίλησε στο DEBATER και ανέφερε πως “ζούσε στο εξωτερικό καιρό. Έπαιρνε σύνταξη από εκεί ξέρω. Δεν ξέρω τι έπαθε και έκανε αυτό πράγμα. Έχει δικό του σπίτι, πάντα πλήρωνε τα κοινόχρηστα. Λέγαμε ένα γεια στην είσοδο, δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι. Ερχόταν και η ανιψιά του εδώ. Δεν μαζεύει σκουπίδια, ήταν περιποιημένος αρκετά“.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για τον ηλικιωμένο, αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα και μάλιστα το 2018 είχε νοσηλευτεί με σχιζοφρένεια σε ψυχιατρικό ίδρυμα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Το πρωτοφανές θρίλερ άρχισε γύρω στις 10:30 το πρωί, όταν ο δράστης εισέβαλε με την κυνηγετική καραμπίνα στο κτίριο, όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου και διέφυγε.

Ο συμβασιούχος υπάλληλος τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και είναι σε καλή κατάσταση. Μάλιστα, οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες με τουρνικέ, για να σταματήσουν την αιμορραγία. Επί τόπου έσπευσαν άμεσα και ένα ασθενοφόρο και μία μηχανή του ΕΚΑΒ, που διακόμισαν τον τραυματία στον Ερυθρό Σταυρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε στο DEBATER κάτοικος της περιοχής, “ακούσαμε ότι πυροβόλησε τον υπάλληλο γιατί του είπε ότι ‘δεν μπορείτε ακόμη να βγάλετε σύνταξη με βάση τα ένσημα σας‘”.

Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 11:20 κι ενώ στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ο ηλικιωμένος επιβιβάστηκε σε… ταξί και μετέβη στην Λουκάρεως, όπου άνοιξε πυρ με την καραμπίνα στο ισόγειο του Εφετείου, τραυματίζοντας στα πόδια τέσσερις δικαστικές υπαλλήλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα τρία ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τις τραυματίες και τις μετέφεραν στον Ερυθρό.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο δράστης άφησε ορισμένες επιστολές στο σημείο, ενώ υπενθυμίζεται ότι εκεί παράτησε και την καραμπίνα.