Πυροσβεστική: 650 κλήσεις για βοήθεια λόγω κακοκαιρίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η κακοκαιρία που πλήττει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να δέχεται μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026, συνολικά 650 κλήσεις για βοήθεια.

Οι πυροσβέστες έχουν προχωρήσει σε 53 κοπές δέντρων, 32 εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έχουν αφαιρεθεί 37 επικίνδυνα αντικείμενα.

Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή.