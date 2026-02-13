Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας – Βράβευση Χορηγών και Φορέων 2026

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Καποδίστριας του Δημοτικού Καταστήματος Πεντέλης, ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης με αφορμή την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του βράβευσε, χορηγούς και φορείς που στηρίζουν το θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να τιμηθούν όσοι συνέβαλαν για την απόκτηση δύο νέων οχημάτων που προστέθηκαν στον στόλο του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης καθώς και οι εθελοντές πυροσβέστες που ολοκλήρωσαν τη θητεία τους λόγω ηλικιακού ορίου. Μετά την βράβευση ακολούθησε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Υπηρεσίας.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν, οι ακόλουθοι χορηγοί-φορείς: για το Δήμο Πεντέλης η Δήμαρχος κα. Νατάσσα Κοσμοπούλου, για το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Ξυπολυτάς και ο Αντιπρόεδρος κ. Νικήτας Σταματελόπουλος, για τη «GENERAL GAS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» ο κ. Γεώργιος Καρκανίδης, για την «ΚΑΦΦΕ Α.Ε.» ο κ. Σάλτας Ανδρέας και η «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ».

Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους:

Η Δήμαρχος Πεντέλης κα. Κοσμοπούλου Νατάσσα, η κα. Αβραμίδη Κοτσιρέα Αναστασία Αντιδήμαρχος της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης, η κα. Ναυπλιώτη Πηνελόπη Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης, η κα. Καπετανοπούλου Μερόπη Αντιδήμαρχος στη Δ.Κ. Πεντέλης, η κα. Γιαννακοπούλου Δήμητρα Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Καθημερινότητας, ο κ. Ζούνης Ιωάννης Εντεταλμένος Δημοτικός

Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Πεντέλης, ο κ. Τάκας Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης, η κα. Κεχαγιά Δήμητρα Δημοτική Σύμβουλος Πεντέλης, ο κ. Σιώμος Βλάσσης Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης, ο κ. Ζώης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης, ο κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης, ο κ. Κοντουλάκος Λευτέρης Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης, ο κ. Μπουλούκος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης, ο κ. Σταματελόπουλος Νικήτας Δημοτικός Σύμβουλος Βριλησσίων, ο Διοικητής του 12ου Π.Σ. Αθηνών Πύραρχος κ. Βλαχόγιαννης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Π.Σ. Αντιπύραρχος κ. Τσίγγας Κωνσταντίνος, ο Προϊστάμενος του Εθελοντικού

Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης Υποπυραγός κ. Λιάκος Νικόλαος καθώς και ο κ. Τσουπάκης Μάνος Αντιπρόεδρος Συλλόγου Φίλων Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κηφισιάς.