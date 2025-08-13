Πυροσβεστική: 109 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα – Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Χίο και Κεφαλονιά

Για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Χίο και Κεφαλονιά αναφέρθηκε σε ενημέρωση της η Πυροσβεστική.

Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης «ισχυρές Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη στο πεδίο των επιχειρήσεων αντιμετωπίζοντας 109 πυρκαγιές σε όλη την Επικράτεια».

Αναλυτικά:

Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ισχυρές Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη στο πεδίο των επιχειρήσεων αντιμετωπίζοντας 109 πυρκαγιές σε όλη την Επικράτεια.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 48 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές εκ των οποίων οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες, με πλήθος ενεργών εστιών στη χώρα μας. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

Στο Καπελέτο Ηλείας όπου η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.

Στη Φιλιππιάδα όπου αντιμετωπίζουμε τρία κύρια μέτωπα προς τους οικισμούς Καμπή, Λίμνη Ζηρού και Γοργόμυλο και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη.

Στη Ζάκυνθο η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Κοιλιωμένος και το δεύτερο προς το χωριό Παντοκράτορας σε δύσβατη περιοχή και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στη Χίο αντιμετωπίζουμε δύο μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Σιδηρούντα και το δεύτερο προς το χωριό Φυτά και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα στη βόρεια και στη νότια πλευρά του οικισμού Αθέρας και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην Αχαΐα το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται προς τον οικισμό Συχαινά και στην Κάτω Αχαΐα η πυρκαγιά κινείται προς ορεινή περιοχή, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 13 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ισχυρές δυνάμεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, των Περιφερειών της Επικράτειας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, αλλά και Εθελοντές και Εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας.

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει διακομιδές:

στην Αχαΐα, σε 22 περιστατικά εκ των οποίων τα 17 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 3 σε όμορα Κέντρα Υγείας και 2 στο Κ.Υ. Κάτω Αχαΐας.

στην Αιτωλοακαρνανία σε 3 περιστατικά εκ των οποίων 2 στο Γ.Ν. Μεσολογγίου και 1 στο Κ.Υ. Αιτωλικού

στην Πρέβεζα σε 37 περιστατικά εκ των οποίων 7 στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και 30 στο Γ.Ν. Άρτας

στη Χίο σε 9 περιστατικά εκ των οποίων 8 στο Γ.Ν. Χίου και 1 στο Κ.Υ. Βολισσού.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, η προληπτική απομάκρυνση 12 ασθενών από το Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων Αχαΐας, οι οποίοι θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Και για αύριο Πέμπτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της Επικράτειας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου.

Κάθε νέα πυρκαγιά που εκδηλώνεται λαμβάνει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Απευθύνουμε έκκληση για την αποφυγή δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.