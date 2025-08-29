Πυρκαγιές: Η Ελλάδα και η Ιβηρική χερσόνησος αντιμετωπίζουν τις χειρότερες συνθήκες ποιότητας αέρα στην Ε.Ε.

Η Ελλάδα και η Ιβηρική Χερσόνησος (Ισπανία και Πορτογαλία) είναι οι περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επλήγησαν περισσότερο από την κακή ποιότητα αέρα το καλοκαίρι του 2025, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με ανάλυση του Meteo του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ανάλυση βασίζεται σε προκαταρκτικά δεδομένα από την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS), τα οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του METEO.

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, οι περιοχές με τις πιο υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις πυρκαγιές, καταγράφηκαν στην Ιβηρική Χερσόνησο και στα Βαλκάνια, με ιδιαίτερη ένταση στην Ελλάδα.

Η φετινή έντονη δραστηριότητα των πυρκαγιών συνέβαλε στην επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ποιότητας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία στην περιοχή.