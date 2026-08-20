Πυρκαγιά στο Παραλίμνιο Σερρών
Επιχειρούν 12 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, 20 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στο Παραλίμνιο Σερρών.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παραλίμνιο Σερρών. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026
Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
πηγή στην Google
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