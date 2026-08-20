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ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Παραλίμνιο Σερρών

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες

Πυρκαγιά στο Παραλίμνιο Σερρών
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, 20 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στο Παραλίμνιο Σερρών.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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