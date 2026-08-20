Πυρκαγιά στο Παραλίμνιο Σερρών

Το πρόγραμμα δασοπροστασίας έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης – Τι περιλαμβάνει το AntiNero, τι υποστηρίζει η κυβέρνηση και ποιες ενστάσεις διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ.