Πάτρα: Κατάγματα σε γόνατο, φτέρνα και σπόνδυλο έχει ο πυροσβέστης που έπεσε σε χαράδρα
Η αποκατάστασή του θα διαρκέσει μήνες
Σοβαρός ήταν ο τραυματισμός του πυροσβέστη που έπεσε στη χαράδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της αναζωπύρωσης στου Μπάλα της Πάτρας.
Σύμφωνα με το tempo24, ο πυροσβέστης έχει σπάσει το δεξί γόνατό του, το οποίο χειρουργήθηκε, έχει κάταγμα στη φτέρνα και κάταγμα σε έναν σπόνδυλο. Η αποκατάστασή του θα διαρκέσει μήνες.
Να θυμίσουμε ότι η πτώση του έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής ενώ ανασύρθηκε από την χαράδρα στο βουνό μετά από επέμβαση ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.
