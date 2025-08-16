Πάτρα: Κατάγματα σε γόνατο, φτέρνα και σπόνδυλο έχει ο πυροσβέστης που έπεσε σε χαράδρα

Σοβαρός ήταν ο τραυματισμός του πυροσβέστη που έπεσε στη χαράδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της αναζωπύρωσης στου Μπάλα της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24, ο πυροσβέστης έχει σπάσει το δεξί γόνατό του, το οποίο χειρουργήθηκε, έχει κάταγμα στη φτέρνα και κάταγμα σε έναν σπόνδυλο. Η αποκατάστασή του θα διαρκέσει μήνες.

Να θυμίσουμε ότι η πτώση του έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής ενώ ανασύρθηκε από την χαράδρα στο βουνό μετά από επέμβαση ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.