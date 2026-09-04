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ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν επτά εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες

Πυρκαγιά στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν επτά εναέρια μέσα
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:48

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου στο Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:00.

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Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ξηρομέρου, προκειμένου να
συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας .

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