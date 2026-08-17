Κατεσβέσθη η πυρκαγιά στο Άνω Γαύριο Άνδρου

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Άνω Γαύριο στη νήσο Άνδρο ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 17 Αυγούστου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:30.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με και 3 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Άνδρου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά κατεσβέθη άμεσα από 2 πυροσβεστικά οχήματα που περιπολούσαν στην ευρύτερη περιοχή και οριοθέτησαν άμεσα την πυρκαγιά. Στη συνέχεια προσέγγισαν και οι υπόλοιπες επίγειες δυνάμεις και τελικά η πυρκαγιά κατεσβέσθη πριν λάβει διαστάσεις.