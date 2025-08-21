Πυρκαγιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Μιντζαίικα Αχαΐας.

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

