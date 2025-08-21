Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες

Πυρκαγιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:56

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Μιντζαίικα Αχαΐας.

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ