Πυρκαγιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Μιντζαίικα Αχαΐας.
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.
