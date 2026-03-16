Πυρκαγιά σε σκάφος στα ναυπηγεία Περάματος – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί (βίντεο)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε σκάφος που βρισκόταν στα Ναυπηγεία Περάματος, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο του σκάφους, ενώ τα ακριβή αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ενώ δεν υπήρξε αναφορά για τραυματισμούς ή εγκλωβισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Βάλλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, μιλώντας στο DEBATER, τόνισε πως η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή.

«Ευτυχώς, όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους και δεν κινδύνεψε κανείς. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Πρωταρχική μας προτεραιότητα παραμένει πάντοτε η ασφάλεια των ανθρώπων στη θάλασσα και στους χώρους εργασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης ή άλλου παράγοντα που οδήγησε στην εκδήλωση της φωτιάς.