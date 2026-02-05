Πύργος: Πυροσβέστες μετέφεραν στα χέρια οικογένεια που είχε εγκλωβιστεί σε πλημμυρισμένο σπίτι (βίντεο)

Η δυνατή νεροποντή που έπληξε σήμερα Πέμπτη 5/2 τον Πύργο, προκάλεσε σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, πλημμύρισαν προαύλια σχολείων και κεντρικοί δρόμοι, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε συνοικίες περιφερειακά του αστικού ιστού.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην οδό Παπαγεωργίου, όπου η στάθμη του νερού ξεπέρασε το μισό μέτρο.

Μάλιστα, λόγω της συσσώρευσης υδάτων πλημμύρισε σπίτι, με αποτέλεσμα οι ένοικοι να μην μπορούν να βγουν από αυτό.

Στο σημείο επιχείρησαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το σπίτι της.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν κυριολεκτικά στα χέρια τα μέλη της οικογένειας, καθώς και το σκυλάκι τους, ώστε να τους απομακρύνουν με ασφάλεια από τον πλημμυρισμένο χώρο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.