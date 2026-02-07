Πυκνή ομίχλη “σκέπασε” τη Θεσσαλονίκη: Προβλήματα στις πτήσεις και στην κυκλοφορία των οχημάτων

Προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις και στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε η πυκνή ομίχλη που καλύπτει από τα ξημερώματα τη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» καταγράφονται μικρές καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων, οι οποίες φτάνουν έως και τα 20 λεπτά. Προβλήματα έχουν παρουσιαστεί κυρίως σε πτήσεις από και προς Κωνσταντινούπολη, Τελ Αβίβ και Αθήνα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών.

Η ομίχλη είναι ιδιαίτερα πυκνή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου σε αρκετές περιοχές έχουν «εξαφανιστεί» ολόκληρα κτίρια από το πέπλο της χαμηλής νέφωσης, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στους δρόμους της πόλης, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες.