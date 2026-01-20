Public: Νέα συνδρομητική υπηρεσία “Public+ Delivery” μόνο με 9,99 ευρώ
Δωρεάν αποστολές σε BOX NOW lockers για ένα ολόκληρο χρόνο
Τα Public παρουσιάζουν το “Public+ Delivery”, τη νέα συνδρομητική υπηρεσία που αναβαθμίζει την εμπειρία των αγορών, προσφέροντας δωρεάν μεταφορικά σε BOX NOW lockers. Με μόλις 9,99€, τα μέλη του Public+ εξασφαλίζουν δωρεάν αποστολές για παραγγελίες αξίας 15€ και άνω, για έναν ολόκληρο χρόνο, απολαμβάνοντας μια οικονομική, ευέλικτη και αξιόπιστη λύση παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
Χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο της BOX NOW με 240.000+ θυρίδες πανελλαδικά, η παραλαβή γίνεται οποιαδήποτε στιγμή, στο σημείο που εξυπηρετεί καλύτερα τον χρήστη, χωρίς αναμονή και χωρίς επιπλέον κόστος μεταφορικών. Το Public+ Delivery προσφέρει ευελιξία και έλεγχο, προσαρμόζοντας την παράδοση στους ρυθμούς της σύγχρονης καθημερινότητας.
Το Public+ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων, με στοχευμένες προσφορές και επιπλέον δυνατότητες εξαργύρωσης, όπως έκπτωση σε audiobooks, υπηρεσίες επισκευής μέσω της iRepair ή δωρεάν data από τη Vodafone. Το πρόγραμμα ανταμείβει κάθε αγορά με Public επιστροφή €, καλύπτοντας περισσότερους από 300.000 κωδικούς προϊόντων, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο public.gr. Η ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσω του public.gr, με δωρεάν εγγραφή στο Public+ και αγορά του “Public + Delivery”. Η συνδρομή έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και ανανεώνεται αυτόματα, με έγκαιρη ενημέρωση πριν από τη λήξη της, ενώ παρέχεται πλήρης δυνατότητα διαχείρισης μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό.
Με το “Public+ Delivery”, τα Public ενισχύουν περαιτέρω τον κόσμο προνομίων του Public+, απλοποιώντας τη διαδικασία παράδοσης και βελτιώνοντας την καθημερινή εμπειρία αγορών, ενώ συνεχίζουν να επενδύουν σε λύσεις που ενδυναμώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις