Πτολεμαΐδα: “Αντέδρασα ενστικτωδώς κι έπιασα το τιμόνι” – Τι λέει ο επιβάτης που έσωσε τους υπαλλήλους της ΔΕΗ όταν οδηγός έπαθε ανακοπή

Τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν γύρω στις 7 το πρωί της Πέμπτης 4/12 στην Πτολεμαΐδα, όταν οδηγός λεωφορείου που μετέφερε εργαζομένους της ΔΕΗ στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό στον Άγιο Δημήτριο έπαθε ανακοπή, με αποτέλεσμα να καταλήξει στις προστατευτικές μπάρες.

Ο υπάλληλος της ΔΕΗ που αντέδρασε άμεσα και σταμάτησε το λεωφορείο, μέσα στο οποίο σύμφωνα με τοπικά μέσα βρίσκονταν 40 άτομα, περιέγραψε όσα συνέβησαν.

Όπως είπε στο kozan.gr “εγώ καθόμουν στη μέση του λεωφορείου. Κάποια στιγμή άκουσα ένα τράνταγμα, πετάχτηκα, είχε αρχίσει το λεωφορείο να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες“.

“Ο οδηγός ήταν πεσμένος στο πλάι και είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο, ενώ ο οδηγός είχε εκεί τα πόδια του. Αντέδρασα ενστικτωδώς, δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο” ανέφερε σχετικά με το τι αντίκρισε όταν έφτασε στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο “ο κόσμος ήταν αναστατωμένος και σε πανικό, αλλά μόλις σταματήσαμε ηρέμησαν όλοι”.

Μιλώντας στον Status FM 107.7, η επιβάτιδα Ευαγγελία Μιχαηλίδου, που χρησιμοποιεί καθημερινά το συγκεκριμένο λεωφορείο για να πάει στη δουλειά της μετέφερε τη δική της εμπειρία: “Έπαθε ο οδηγός μας, έμφραγμα, ανακοπή μας είπανε“.

“Ευτυχώς είχαμε ένα παιδί από εδώ από τη δουλειά, πάρα πολύ καλός, που πήρε τον έλεγχο του λεωφορείου και σταμάτησε” πρόσθεσε η ίδια.

Η ίδια περιέγραψε τις συνθήκες του δρομολογίου: “Ξεκινάμε έξι το πρωί και εφτά η ώρα είμαστε στη δουλειά. Ο οδηγός μια χαρά ήτανε. Εγώ ξέρω πως κάθε μέρα μια χαρά ήταν ο οδηγός. Απλά έπαθε ανακοπή. Την ώρα που χτύπησε το λεωφορείο στην άκρη, εκείνη την ώρα το καταλάβαμε όλοι. Ευτυχώς, ήμασταν τυχεροί, εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά οχήματα, οπότε ήμασταν μια χαρά. Η κοπέλα που καθότανε μπροστά, αυτή κατάλαβε και φώναξε κάποιος το τιμόνι να πιάσει και πήγε το παιδί“.

Η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι γνώριζε τον οδηγό εδώ και χρόνια και ότι επρόκειτο για άνθρωπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι είχαν καθημερινή επαφή στη γραμμή μεταφοράς προσωπικού προς τον σταθμό της ΔΕΗ.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του σωματείου εργαζομένων “Σπάρτακος”, Σάκης Μάστορας, δήλωσε στον Status FM 107.7 ότι ο 56χρονος ένιωσε αδιαθεσία και ένας ψύχραιμος επιβάτης παρενέβη και πάτησε το φρένο, σταματώντας το λεωφορείο.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόλο που οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά, ωστόσο ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγα λεπτά μετά στο νοσοκομείο Κοζάνης.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.