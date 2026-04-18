Πρωτομαγιά 2026: Ποια μέρα πέφτει – Τι ισχύει για όσους εργάζονται

Την Παρασκευή 1η Μαΐου θα πέσει φέτος η αργία της Πρωτομαγιάς, με τους εργαζομένους να έχουν την ευκαιρία για ένα τριήμερο ξεκούρασης,

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Πρωτομαγιά είναι υποχρεωτική αργία και μπορεί να μεταφερθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει όταν συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, οπότε και ο Υπουργός Εργασίας δύναται να αποφασίσει τη μεταφορά της σε άλλη εργάσιμη ημέρα. Στόχος είναι να διατηρηθεί ακέραιος ο αριθμός των αργιών μέσα στο έτος.

Η Πρωτομαγιά φέτος «πέφτει» Παρασκευή και δεν συμπίπτει με καμία εορταστική ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή του Πάσχα. Συνεπώς, η αργία θα ισχύσει κανονικά την 1η Μαΐου, ως υποχρεωτική για όλη τη χώρα, με τις γνωστές εξαιρέσεις που αφορούν επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.

Τι προβλέπεται για όσους εργάζονται

Κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς απαγορεύεται η απασχόληση, εκτός από τους κλάδους που εξαιρούνται ρητά από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εργασίας, προβλέπεται προσαύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, καταβάλλεται το κανονικό ημερομίσθιο συν προσαύξηση 75%. Για τους μισθωτούς με μηνιαίο μισθό, ο υπολογισμός διαφοροποιείται ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης, ωστόσο σε κάθε περίπτωση προβλέπεται επιπλέον αμοιβή για απασχόληση σε ημέρα αργίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας με ρεπό, καθώς η Πρωτομαγιά αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία και δεν αντικαθίσταται με άλλη ημέρα ανάπαυσης.