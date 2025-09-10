Πρώτο κουδούνι αύριο στα σχολεία με νέα βιβλία

Αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, χτυπά το πρώτο κουδούνι για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία ξεκινά επίσημα με μαθήματα την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Η φετινή χρονιά φέρνει αλλαγές στη διδακτέα ύλη και στο πρόγραμμα, με νέους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, αναδιαμόρφωση των μαθησιακών στόχων και σταδιακή εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου. Παράλληλα, υλοποιούνται παιδαγωγικές πρωτοβουλίες όπως σχολικοί λαχανόκηποι και ενισχυμένη ψυχοκοινωνική στήριξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, ο Αγιασμός θα γίνει ανά εκπαιδευτική βαθμίδα στις εξής ώρες: