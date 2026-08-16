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Προσθαλάσσωση πυροσβεστικού Air Tractor στον Αστακό κατά τη διάρκεια υδροληψίας – Καλά ο πιλότος

Το μισθωμένο αεροσκάφος της Πυροσβεστικής προσθαλασσώθηκε νοτιοανατολικά του Αστακού. Ο χειριστής περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού.

Προσθαλάσσωση πυροσβεστικού Air Tractor στον Αστακό κατά τη διάρκεια υδροληψίας – Καλά ο πιλότος
Μισθωμένο αεροσκάφος τύπου Air Tractor της Πυροσβεστικής προσθαλασσώθηκε νοτιοανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας.
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (16/8) στον Αστακό, όταν μισθωμένο αεροσκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τύπου Air Tractor, πραγματοποίησε προσθαλάσσωση στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδικασίας υδροληψίας, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

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Καλά στην υγεία του ο πιλότος

Ο μοναδικός επιβαίνων του αεροσκάφους περισυνελέγη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Στη θαλάσσια περιοχή παραμένει σκάφος του Λιμενικού, ενώ προς το σημείο μεταβαίνει και ρυμουλκό πλοίο.

Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η προσθαλάσσωση αναμένεται να διερευνηθούν.

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