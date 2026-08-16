Viral στη Ρόδο: Καμαριέρα «μπήκε» στο aqua aerobic από το μπαλκόνι – Όλα τα λεφτά το ξεσκονόπανο! (βίντεο)

Ένα απολαυστικό στιγμιότυπο από ξενοδοχείο της Ρόδου έχει κλέψει τις εντυπώσεις και χαρίζει άφθονο γέλιο στους χρήστες των social media.

Την ώρα που στην πισίνα του ξενοδοχείου βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα aqua aerobic, μια καθαρίστρια φαίνεται να συμμετέχει… από το μπαλκόνι, την ώρα που πραγματοποιεί τις εργασίες της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το ξεσκονόπανο στο χέρι και σε ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση, ακολουθεί με τον δικό της τρόπο τις κινήσεις του προγράμματος, χαρίζοντας ένα μοναδικό στιγμιότυπο.

Η εικόνα είναι πραγματικά απολαυστική, καθώς η εργαζόμενη φαίνεται να συνδυάζει τη δουλειά με λίγη… γυμναστική, χωρίς να χάνει το κέφι και το χαμόγελό της.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να γίνεται viral, με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο από τη Ρόδο να προκαλεί χαμό στα social media και να ταξιδεύει πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Άλλωστε, όπως φαίνεται, για ένα καλό aqua aerobic δεν χρειάζεται καν να βουτήξεις στην πισίνα!