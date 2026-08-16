Λασίθι: Σε ύφεση η φωτιά στην Κρίτσα – Ήχησε το 112, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (16/8) στην περιοχή της Κρίτσας, στον Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 21:00 σε δασική έκταση κοντά στο χωριό, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές και την άμεση ανάπτυξη ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον βελτιωμένη και βρίσκεται σε ύφεση, με τις δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεσή της και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκταθεί προς την κατοικημένη ζώνη.

Φωτιά στην Κρίτσα: Δεν απειλήθηκε η κατοικημένη περιοχή

Παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στην Κρίτσα, δεν υπήρξε απειλή επέκτασής της προς την κατοικημένη ζώνη.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 30 πυροσβέστες με περίπου 10 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, παρά τη σημαντική βελτίωση της κατάστασης.

Ήχησε το 112 στην Κρίτσα

Λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε και το 112, με μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

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Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε προληπτικά, καθώς η φωτιά βρισκόταν κοντά στο χωριό, χωρίς ωστόσο να απειλήσει κατοικίες.