Προ των πυλών η πρώτη μεγάλη κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα χτυπήσουν τα επικίνδυνα φαινόμενα

Η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού ενόψει της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το Σάββατο (27/9).

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)», αναφέρει το δελτίο της ΕΜΥ, το οποίο θα επικαιροποιείται κάθε 24 ώρες.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, το Σάββατο το σκηνικό του καιρού θα είναι φθινοπωρινό, με βροχές να ξεκινούν από το μεσημέρι σε όλη τη δυτική Ελλάδα και τα βορειοδυτικά. Βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της δυτικής Ελλάδας.

Από το βράδυ του Σαββάτου έως τα ξημερώματα της Κυριακής θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα και πιο ήπια.

Την Κυριακή τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν στο νότιο Ιόνιο, την κεντροδυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά, διαρκώντας έως τη Δευτέρα. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν μόνο ασθενείς βροχές.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα επεκταθεί και στη Μακεδονία, τη νοτιοανατολική Στερεά και την Αττική, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Νωρίτερα σήμερα, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποίησε μέσω ανάρτησής του για την επικείμενη κακοκαιρία που πλησιάζει τη χώρα από τα δυτικά:

«Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα… Καλό μεσημέρι!»

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται την Κυριακή 28/9, από τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα, στις περιοχές Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, καθώς οι καταιγίδες θα είναι έντονες και ανατροφοδοτούμενες, με αποτέλεσμα να πέσουν μεγάλοι όγκοι νερού.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί για την επικείμενη κακοκαιρία:

«Ισχυρή – επικίνδυνη κακοκαιρία από αύριο το απόγευμα προς τα δυτικά και μέχρι τότε θυελλώδεις βοριάδες προς τα ανατολικά», αναφέρει σε ανάρτησή του.