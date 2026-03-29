Προ των πυλών η κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς – Καταιγίδες και άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ

Προ των πυλών είναι η κακοκαιρία που αναμένεται να σαρώσει την χώρα τις επόμενες ημέρες με αποκορύφωμα την Πρωταπριλιά.

Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται από καταιγίδες αλλά και ανέμους μέχρι και 10 μποφόρ, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να εξασθενούν από το απόγευμα της Παρασκευής 3/4.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου, η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα θα φέρει εκτεταμένες βροχοπτώσεις, τοπικά έντονες, συνοδευόμενες από θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει ο Καλλιάνος: «Τα πρώτα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους την Τρίτη (31/3/2026) το απόγευμα, αρχικά με τοπικές βροχές, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από τη νύχτα και κυρίως κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, η αστάθεια θα ενταθεί σημαντικά, με βροχές γενικευμένου χαρακτήρα, ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές όπως η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Αττική – Εύβοια – Σποράδες, η Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Σε τοπικό επίπεδο, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πλημμυρικά επεισόδια, καθώς τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm μέσα σε ένα 24ωρο.

Παράλληλα οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, ενώ σταδιακά, κυρίως στα βόρεια τμήματα και ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, θα στραφούν σε βορείους. Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να τα υπερβαίνουν.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή. Εκτιμάται ότι εντός των επόμενων 24–48 ωρών είναι πιθανό να εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σε κάθε περίπτωση, δεν συντρέχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Πρόκειται για ένα καιρικό σύστημα το οποίο, αν και παρουσιάζει αυξημένη οργάνωση και δυναμική, εντάσσεται στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόλα αυτά υπάρχει και το (μικρό όσο πλησιάζουμε προς την Τετάρτη) ενδεχόμενο να παρουσιαστεί πιο εξασθενημένο το σύστημα στα επόμενα στοιχεία που θα λάβουμε.

Η πιθανή παρουσία όμως -αυτή τη στιγμή- ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού καθιστά αναγκαία, όπως είναι λογικό και υπεύθυνο, μια στοιχειώδη εγρήγορση, κυρίως ως προς τον προγραμματισμό των μετακινήσεων σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, τονίζω, δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο ή εκτός των εμπειριών που έχουμε ως χώρα. Σκοπός της ενημέρωσης όλων των προηγούμενων ημερών από εμένα είναι αποκλειστικά η έγκαιρη προετοιμασία και η ομαλή διαχείριση της κακοκαιρίας, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και να εξελιχθεί το φαινόμενο με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών».

«Μαλακώνει» ο καιρός τη Δευτέρα 30/3 πριν το νέο κύμα κακοκαιρίας

Καλός αναμένεται να είναι ο καιρός τη Δευτέρα 30/3 πριν αλλάξει και πάλι το σκηνικό με το νέο κύμα κακοκαιρίας που είναι προ των πυλών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός τη Δευτέρα θα είναι ηλιόλουστος με λίγη συννεφιά, ενώ θα υπάρξουν και τοπικές βροχές σε κάποιες περιοχές.

Αναλυτικά η πρόγνωση για τη Δευτέρα 30/3

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στη Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στα ανατολικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στα βόρεια νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-04-2026

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στα Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-04-2026

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2026

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.