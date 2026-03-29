Καιρός: 15 περιοχές στο επίκεντρο της κακοκαιρίας την Πρωταπριλιά

Ο καιρός από το απόγευμα της Τρίτης (31/03) θα θυμίζει χειμώνα, καθώς η χώρα θα πληγεί από κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη (01/04), σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου, η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα θα φέρει εκτεταμένες βροχοπτώσεις, τοπικά έντονες, συνοδευόμενες από θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει ο Καλλιάνος: «Τα πρώτα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους την Τρίτη (31/3/2026) το απόγευμα, αρχικά με τοπικές βροχές, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από τη νύχτα και κυρίως κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, η αστάθεια θα ενταθεί σημαντικά, με βροχές γενικευμένου χαρακτήρα, ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές όπως η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Αττική – Εύβοια – Σποράδες, η Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Σε τοπικό επίπεδο, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πλημμυρικά επεισόδια, καθώς τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm μέσα σε ένα 24ωρο.

Παράλληλα οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, ενώ σταδιακά, κυρίως στα βόρεια τμήματα και ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, θα στραφούν σε βορείους. Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να τα υπερβαίνουν.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή. Εκτιμάται ότι εντός των επόμενων 24–48 ωρών είναι πιθανό να εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σε κάθε περίπτωση, δεν συντρέχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Πρόκειται για ένα καιρικό σύστημα το οποίο, αν και παρουσιάζει αυξημένη οργάνωση και δυναμική, εντάσσεται στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας.

Παρόλα αυτά υπάρχει και το (μικρό όσο πλησιάζουμε προς την Τετάρτη) ενδεχόμενο να παρουσιαστεί πιο εξασθενημένο το σύστημα στα επόμενα στοιχεία που θα λάβουμε.

Η πιθανή παρουσία όμως -αυτή τη στιγμή- ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού καθιστά αναγκαία, όπως είναι λογικό και υπεύθυνο, μια στοιχειώδη εγρήγορση, κυρίως ως προς τον προγραμματισμό των μετακινήσεων σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

Ωστόσο, τονίζω, δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο ή εκτός των εμπειριών που έχουμε ως χώρα. Σκοπός της ενημέρωσης όλων των προηγούμενων ημερών από εμένα είναι αποκλειστικά η έγκαιρη προετοιμασία και η ομαλή διαχείριση της κακοκαιρίας, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και να εξελιχθεί το φαινόμενο με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών».