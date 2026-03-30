“Προ των πυλών’ η κακοκαιρία στη χώρα – Η “διπλή κυκλογέννεση” φέρνει βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες μέρες, με την 1η Απριλίου να είναι η μέρα που αναμένεται να εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, από το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαρτίου, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρους που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια και θα επεκταθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις.

Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα έχουν έντονα χειμωνιάτικο χαρακτήρα για την εποχή, με εκτεταμένη κακοκαιρία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, κατά τόπους έντονες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου την Τετάρτη ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, παραμένοντας σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η κακοκαιρία θα ενισχυθεί από ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που ανεβαίνει από τις ακτές της Αφρικής, αυξάνοντας τη δυναμική του συστήματος και την ένταση των φαινομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα.

Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η ένταση και η διάρκεια της κακοκαιρίας μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του, εξηγεί τον καιρό των επόμενων ημερών:

«Η ατμοσφαιρική εξέλιξη των επόμενων ημερών δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Το στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι η εντυπωσιακή κάθοδος πολύ ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη βαθιά προς τη βόρεια Αφρική, φτάνοντας έως τη νότια Αλγερία, στα όρια ακόμη και του Σαχέλ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη μεταφορά ψύχους για την εποχή και για τα γεωγραφικά αυτά πλάτη.

Η εικόνα αποτυπώνεται καθαρά στις θερμοκρασιακές αποκλίσεις, όπου σε περιοχές της βόρειας Αφρικής οι τιμές προβλέπεται να βρεθούν ακόμη και 15 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Εκεί όπου συνήθως επικρατούν θερμοκρασίες κοντά στους 25 βαθμούς, ενδέχεται να καταγραφούν τιμές γύρω στους 10. Παράλληλα, στο επίπεδο των 500 hPa διακρίνεται η δημιουργία ενός ανώτερου χαμηλού εντός αυτής της ψυχρής λίμνης, το οποίο διαταράσσει έντονα την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και ευνοεί ακόμη και σπάνιες βροχοπτώσεις σε ερημικές περιοχές.

Αυτό ακριβώς το ψυχρό απόθεμα, καθώς θα μετατοπίζεται Α-ΒΑ από τη νότια Αλγερία προς τη Λιβύη, φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία για ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, σαφώς πιο κρίσιμο για την περιοχή μας. Σε αντίθεση με το πρώτο σύστημα της κεντρικής Μεσογείου, αυτό το δεύτερο χαμηλό θα διαμορφωθεί πολύ κοντά στις ακτές της Αφρικής, σε περιβάλλον έντονων θερμοβαθμίδων και ισχυρής δυναμικής υποστήριξης από την ανώτερη ατμόσφαιρα. Εφόσον οργανωθεί επαρκώς, θα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί προς τη χώρα μας, μεταφέροντας μεγάλο φορτίο υγρασίας και δημιουργώντας προϋποθέσεις για πιο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Με άλλα λόγια, το πραγματικά ανησυχητικό σενάριο δεν είναι μόνο η αρχική κυκλογένεση στη δυτική ή κεντρική Μεσόγειο, αλλά η μεταγενέστερη ανατροφοδότηση του συστήματος πάνω από τη βόρεια Αφρική. Εκεί, η σπάνια εισβολή ψύχους σε συνδυασμό με τη δυναμική του ανώτερου χαμηλού μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση ενός δεύτερου, πιο επικίνδυνου βαρομετρικού, το οποίο στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς την ανατολική Μεσόγειο και ενδεχομένως προς την Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, η Πρωταπριλιά «θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα της κακοκαιρίας», καθώς η κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα από το απόγευμα της Τρίτης σταδιακά ως και και την Πέμπτη. «Πιο δύσκολη ημέρα η Τετάρτη» τονίζει.

«Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ της Τρίτης, κυρίως με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων που σταδιακά θα επεκταθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα Βόρεια. Ωστόσο, η Τετάρτη 1 Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει την πιο επιβαρυμένη ημέρα, διότι το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε φάση μέγιστης οργάνωσης και δραστηριότητας πάνω από την περιοχή μας» αναφέρει ακόμη ο μετεωρολόγος που πρόσθεσε ότι σε τοπικό επίπεδο, «δεν αποκλείεται να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα».

«Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, ενώ σταδιακά, κυρίως στα βόρεια τμήματα και ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, θα στραφούν σε βορείους. Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να τα υπερβαίνουν» σημειώνει.

Σύμφωνα με τον Γ. Καλλιάνο, «ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με τις έντονες βροχοπτώσεις καθιστά την κατάσταση πιο επιβαρυμένη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές -κυρίως εντός της κόκκινης ζώνης- τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm σε διάστημα 24 ωρών (Τετάρτη)».

Αν δεν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές μέσα στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση και τη μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στην Τετάρτη, είναι οι εξής:

Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Αττική – Εύβοια – Σποράδες

Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Ο μετεωρολόγος προσθέτει: «Τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή. Εκτιμάται ότι εντός των επόμενων 24–48 ωρών είναι πιθανό να εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Είναι σκόπιμο ο κρατικός μηχανισμός να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, ακόμη και προληπτικά, ανεξαρτήτως της τελικής έντασης των φαινομένων.

Αν και παρόμοια επεισόδια έχουν εκδηλωθεί πολλές φορές στο παρελθόν, η συγκεκριμένη διαταραχή εμφανίζει χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τη στενή παρακολούθησή της και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθημερινά με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα και εφόσον υπάρξουν μεταβολές στην ένταση, την πορεία ή την κατανομή των φαινομένων, θα επανέλθω με επικαιροποιημένη εκτίμηση… Σε κάθε περίπτωση, δεν συντρέχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Πρόκειται για ένα καιρικό σύστημα το οποίο, αν και παρουσιάζει αυξημένη οργάνωση και δυναμική, εντάσσεται στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας. Παρόλα αυτά υπάρχει και το (μικρό όσο πλησιάζουμε προς την Τετάρτη) ενδεχόμενο να παρουσιαστεί πιο εξασθενημένο το σύστημα στα επόμενα στοιχεία που θα λάβουμε.

Η πιθανή παρουσία όμως -αυτή τη στιγμή- ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού καθιστά αναγκαία, όπως είναι λογικό και υπεύθυνο, μια στοιχειώδη εγρήγορση, κυρίως ως προς τον προγραμματισμό των μετακινήσεων σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

Ωστόσο, τονίζω, δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο ή εκτός των εμπειριών που έχουμε ως χώρα. Σκοπός της ενημέρωσης όλων των προηγούμενων ημερών από εμένα είναι αποκλειστικά η έγκαιρη προετοιμασία και η ομαλή διαχείριση της κακοκαιρίας, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και να εξελιχθεί το φαινόμενο με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών».

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 31-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-04-2026

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-04-2026

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2026

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.