Πριγκίπισσα Ειρήνη: Σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός της – Με την ελληνική σημαία το φέρετρο (Εικόνες)

Σήμερα Δευτέρα 19/1 στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για την πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Γύρω στις 8 το πρωί έφτασε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου το φέρετρο με τη σορό της, που ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Εκεί, θα παραμείνει έως τις 10:30 για λαϊκό προσκύνυμα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία, όπου αναμένεται να δώσουν το παρών μέλη βασιλικών οίκων της Ευρώπης και η οικογένειά της.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Αμέσως μετά την τελετή, η πομπή θα κατευθυνθεί στα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι, προκειμένου η πριγκίπισσα Ειρήνη να οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία, δίπλα στους γονείς της και τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια της πριγκίπισσας Ειρήνης έχει ζητήσει, αντί στεφάνου, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Οι Φίλιοι της Μουσικής ή σε κοινωφελή οργανισμό της επιλογής του καθενός.

Στην Αθήνα ταξίδεψαν η βασίλισσα Σοφία, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, και οι δύο κόρες τους. Σύμφωνα με την El Pais αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο κόρες του βασιλικού ζεύγους της Ισπανίας θα επισκεφθούν την Ελλάδα.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών στο παλάτι Θαρθουέλα της Μαδρίτης, όπου διέμενε επί σειρά ετών μαζί με την αδελφή της, βασίλισσα Σοφία, περιστοιχισμένη από μέλη της οικογένειάς της.

Το Σάββατο 17/1 η σορός της μεταφέρθηκε στην Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου της Μαδρίτης, όπου την αποχαιρέτησε η οικογένειά της, φίλοι και πλήθος κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί παρευρέθηκαν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, μαζί με την πριγκίπισσα Λεονόρ, την Ινφάντα Σοφία και τη βασίλισσα Σοφία, η Ινφάντα Έλενα, με την κόρη της Βικτόρια Φεντερίκα, και η Ινφάντα Κριστίνα, με τα παιδιά της Ειρήνη, Πάμπλο και Μιγκέλ, συνοδευόμενοι από την εξαδέλφη τους, Πριγκίπισσα Αλεξία, με το σύζυγό της, Κάρλος Μοράλες Κιντάνα, και τα παιδιά τους, Αριέτα και Κάρλος Μοράλες.