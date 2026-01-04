Πρέβεζα: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Το 16χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από καραμπίνα στο σπίτι του στην Πρέβεζα συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του από την Πρωτοχρονιά.

Το παιδί νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν το αγόρι πήγε να κυνηγήσει πουλιά στην αυλή του σπιτιού στη Φιλιππιάδα και γλίστρησε, με αποτέλεσμα η καραμπίνα να εκπυρσοκροτήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι επόμενες ημέρες κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία της υγείας του.

Η τελευταία αξονική τομογραφία έδειξε μικρή αύξηση του οιδήματος, χωρίς όμως να σημειωθεί αιφνίδια επιδείνωση.

Στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, ο πατέρας του ανήλικου συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του όπλου, αλλά με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.