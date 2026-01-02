Πρέβεζα: Σε πολύωρη επέμβαση υποβλήθηκε ο 16χρονος που τραυματίστηκε από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας – Αισιόδοξοι οι γιατροί

Βαριά τραυματισμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ο 16χρονος που τραυματίστηκε μετά από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας που κρατούσε, σε χωριό του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα.

O νεαρός υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του. Σύμφωνα με τους ίδιους, πρέπει να περάσουν ορισμένα 24ωρα για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για την πορεία της υγείας του.

Ο 16χρονος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μετά το ατύχημα εισήχθη άμεσα στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε.

Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις τέσσερις το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς στην αυλή του σπιτιού όπου ο ανήλικος κυνηγούσε πουλιά με την καραμπίνα του πατέρα του, την οποία είχε πάρει κρυφά και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νεαρός γλίστρησε, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο πατέρας του 16χρονου συνελήφθη και μετά την προβλεπόμενη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος.