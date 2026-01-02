Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Πρέβεζα: «Έγινε κατά λάθος» λέει ο πατέρας του 16χρονου που τραυματίστηκε από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας

Συντετριμμένος από όσα συνέβησαν

DEBATER NEWSROOM

Συντετριμμένος είναι ο πατέρας του 16χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας στην Πρέβεζα.

«Κατά λάθος έγινε, όπως πήγε να βαρέσει ένα πουλί… Γλίστρησε. Ήταν εδώ, έξω από το σπίτι…» ανέφερε ο πατέρας του 16χρονου μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

