Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της επετείου της 28ης Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Εθνικής Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Αθανάσιος Κάμπρας, Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και Διευθυντές Επιχειρησιακών Κεντρικών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής καθώς και οι Βοηθοί Γ.Α.Δ.Α..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, Υποστράτηγος κ. Λάμπρος Κατσαντώνης, απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό, κάνοντας σύντομη αναφορά στη σπουδαιότητα της ημέρας και την Ελλάδα του σήμερα.

Στη συνέχεια, την πανηγυρική ομιλία εκφώνησε ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Παναγιώτης Δέδες, ξεκινώντας με ιστορική αναδρομή στα γεγονότα του 1940, κάνοντας εκτενή αναφορά στα σημεία όπου δόθηκαν ηρωικές μάχες από τους Έλληνες στρατιώτες ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα, οδηγώντας το καθεστώς της Ιταλίας να ζητήσει τη βοήθεια των συμμάχων του.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στο ιερό πάθος της γενιάς του 40’, η οποία υψώνοντας ανάστημα, απάντησε με ένα περήφανο ΟΧΙ στην υποδούλωση και την καταπάτηση της ελευθερίας.

Σήμερα, 85 χρόνια μετά, η μνήμη τους μας εμπνέει να υπερασπιστούμε ως Έλληνες Αστυνομικοί διαχρονικά τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της εθνικής ανεξαρτησίας, έννοιες που πρέπει να διαφυλαχθούν από τις πολυεπίπεδες προκλήσεις της εποχής.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Αθανάσιος Κάμπρας, απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό, εστιάζοντας στο χρέος των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, αλλά και την υποχρέωση να τιμούμε το εθνόσημο ως σύμβολο ευθύνης και τιμής.