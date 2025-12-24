Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την ημέρα των Χριστουγέννων – Πόσο συχνά θα είναι τα δρομολόγια

Με ελαφρώς τροποποιημένο ωράριο θα κινηθούν τα ΜΜΜ την ημέρα των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά, όπως ανακοίνωσαν ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, κατά τις ημέρες αργίας 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025 καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα λεωφορεία και για τα τρόλεϊ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 2/1/2026 και στις 5/1/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ.

Έκτακτες τροποποιήσεις σε μετρό και λεωφορεία τα Χριστούγεννα

Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου) – Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

Πειραιάς – Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.

Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου – Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.

Η συχνότητα δρομολογίων για τρένο, μετρό, τραμ

Πιο αναλυτικά, οι συχνότητες διέλευσης σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά διαμορφώνονται ως εξής: