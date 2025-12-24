Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την ημέρα των Χριστουγέννων – Πόσο συχνά θα είναι τα δρομολόγια

Το πρόγραμμα που θα ισχύσει για τα λεωφορεία

EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Με ελαφρώς τροποποιημένο ωράριο θα κινηθούν τα ΜΜΜ την ημέρα των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά, όπως ανακοίνωσαν ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, κατά τις ημέρες αργίας 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025 καθώς και και 6 Ιανουαρίου 2026, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα λεωφορεία και για τα τρόλεϊ.

Στις 2/1/2026 και στις 5/1/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ.

Έκτακτες τροποποιήσεις σε μετρό και λεωφορεία τα Χριστούγεννα

  • Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου) – Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.
  • Πειραιάς – Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.
  • Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου – Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.
  • Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.

Η συχνότητα δρομολογίων για τρένο, μετρό, τραμ

Πιο αναλυτικά, οι συχνότητες διέλευσης σε μετρόΗΣΑΠ και τραμ τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά διαμορφώνονται ως εξής:

23-230152ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ-ΣΤΑΣΥ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑΛήψη
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ανδρουλάκης: «Χρέος μας να εργαστούμε για την κοινωνία, να μειώσουμε τις ανισότητες και να προσφέρουμε ευκαιρίες στη νέα γενιά»
Ανδρουλάκης: «Χρέος μας να εργαστούμε για την κοινωνία, να μειώσουμε τις ανισότητες και να προσφέρουμε ευκαιρίες στη νέα γενιά»

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και ο χορευτικός σύλλογος Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι». «Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία σε όλον τον κόσμο. Δυστυχώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολλά προβλήματα […]