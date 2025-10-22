Πώς δρούσε η συμμορία των Σύρων προσφύγων που ρήμαζε τον ΕΦΚΑ – Το κόλπο με τις εταιρίες “φάντασμα” και ο Χασάν

Σύροι πρόσφυγες ήρθαν στη χώρα μας αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο και δημιούργησαν εγκληματικό δίκτυο, αποκομίζοντας με φορολογικές απάτες από τον ΕΦΚΑ, το ποσό των 2 εκατομμυρίων και 190.000 ευρώ!

Βασικά μέλη του κυκλώματος, φέρονται δυο αδέλφια, ενώ κεντρικός ρόλος στην υλοποίηση των παράνομων σχεδίων τους, αποδίδεται και σε έναν 70χρονο λογιστή.

Τα δυο αδέλφια από τη Συρία, ζούσαν μέσα στην χλιδή από τα χρήματα που στερούσαν από το ασφαλιστικό ταμείο, ενώ είναι ενδεικτικό πως είχαν προχωρήσει στην αγορά σπιτιού, ακόμη και στο Ντουμπάι!

Τα μέλη του κυκλώματος με αυτόν τον τρόπο, νομιμοποιούσαν τα χρήματα από τις απάτες, ενώ δεν περιορίστηκαν μόνο στα οικονομικά εγκλήματα, καθώς προχώρησαν ένα «βήμα» παραπέρα, στη διακίνηση μεταναστών.

Μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, οι συλληφθέντες είχαν προμηθευτεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν σε δουλέμπορους για τη παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Το κόλπο με τις εταιρίες «φάντασμα» και ο Χασάν

Η υπόθεση ξεκίνησε να διερευνάται από τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, μετά από ανώνυμη καταγγελία στις 13 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το άτομο που κάλεσε τα στελέχη της υπηρεσίας, «σας γνωριζω ότι υπάρχει μια επιχείρησης – βιοτεχνία φασόν με την επωνυμία «ΜΜ ΓΙΟΥΝΙΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και ΑΦΜ 8…, η οποία εδρεύει σε διαμέρισμα 2ου ορόφου επί της οδού Σουρή στην Αθήνα, απασχολεί ανασφάλιστο προσωπικό, φοροδιαφεύγει και χρησιμοποιεί αχυράνθρωπους ως νόμιμους εκπρόσωπους, ενώ ο πραγματικός ιδιοκτήτης αυτής είναι άτομο υπό στοιχεία «Hussein».

Όπως διαπίστωσαν μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τη δράση της εγκληματικής ομάδας, τροφοδοτούσε και κάλυπτε μια… «εφοδιαστική αλυσίδα» εταιρειών ένδυσης και «αχυρανθρώπων».

Οι κατηγορούμενοι, με τη συνδρομή του λογιστή, είχαν αναπτύξει δίκτυο συνολικά 9 εταιρειών οι οποίες δεν κατέβαλαν εισφορές και αφού χρεωκοπούσαν διαδοχικά, μετέφεραν το προσωπικό τους η μία στην άλλη. Είναι ενδεικτικό όλες οι επίμαχες εταιρείες, είχαν τους ίδιους 108 εργαζόμενους, ενώ όποτε υπήρχε παύση δραστηριότητας σε κάποια από αυτές, καταγραφόταν ταυτόχρονα έναρξη εργασιών για κάποια άλλη. Από το σύνολο των στοιχείων της προανάκρισης προέκυψε ότι ο λογιστής που διατηρεί γραφείο στους Αγίου Αναργύρου, παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία, με σκοπό να διευκολύνει την παράνομη δράση του κυκλώματος. Όπως διαπιστώθηκε από τα στελέχη της αστυνομίας, ο 70χρονος λογιστής, συναλλασσόταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσε τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων εταιρειών, την φορολογική διαχείριση , τις φορολογικές δηλώσεις, την καταγραφή εσόδων- εξόδων, καθώς και την ασφάλιση των εργαζομένων σε αυτές. Τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014, οι συνολικά έξι κατηγορούμενοι π

Το «ξέπλυμα» των χρημάτων

Τα ποσά που αποκόμιζε το κύκλωμα των απατεώνων από τον ΕΦΚΑ κατέληγαν στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ άλλες φορές η νομιμοποίηση γινόταν με αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, με ανάληψη μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων και με αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων. Με εισαγγελική διάταξη, αποφασίσθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων των αρχηγικών μελών, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν.

«Αθώοι» δηλώνουν οι εμπλεκόμενοι

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν συνοδεία αστυνομικών, ενώπιον του ανακριτή και όλοι τους αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση, τουλάχιστον στον βαθμόμ που αυτός τους αποδίδεται από την δικογραφία που σχηματίστηκε από τα στελέχη της Ελληνική Αστυνομίας.

Είναι χαρακτηριστικό πως ένα από τα δυο αδελφια με καταγωγή από την Συρία, φέρεται να υποστήριξε πως «τα ποσά τα οποία μας καταλογίζουν ότι υπαιξερέσαμε δεν ισχύουν, είναι αποτελεσμα τόκων λόγω ληξιπρόθεσμων οφεικών». Από την πλευρά του ο 70χρονος λογιστής φέρεται να υποστήριξε πως «εγώ το μόνο που έκανα ήταν η δουλειά μου με βάση τα όσα μου ζητούσαν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Δεν προχώρησα σε καμία παράνομη ενέργεια».

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση των δυο αδελφών με καταγωγή από την Συρία, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις εμπλεκόμενοι, αφέθηκαν ελεύθεροι.