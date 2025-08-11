Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πόρος: 73χρονη Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή στην Τροιζήνα

Την υπόθεση ερευνά το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μεθάνων

Πόρος: 73χρονη Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή στην Τροιζήνα
DEBATER NEWSROOM

Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη Γαλλίδα τουρίστρια στην περιοχή της Αλυκής, στον Δήμο Πόρου με την αιτία θανάτου να παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η άτυχη λουόμενη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την υπόθεση ερευνά το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μεθάνων, που υπάγεται στο Λιμεναρχείο Πόρου. Η σορός της θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Πειραιά, προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

