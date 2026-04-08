Πόρος: 36χρονος πουλούσε βεγγαλικά σε ανήλικους – 3 συλλήψεις, κατασχέθηκαν πάνω από 200 κροτίδες

Χειροπέδες σε 36χρονο από τον Πόρο που πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να πουλάει βεγγαλικά σε ανήλικους πέρασε η Ασφάλεια Αττικής την Τρίτη (8/4).

Ειδικότερα, μετά από έρευνα για 36χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος στην περιοχή του Πόρου, ο οποίος διακινεί κροτίδες, ακόμα και σε ανήλικους, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος να πουλάει κροτίδες σε ανήλικους 16 και 17 ετών.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο 36χρονος είχε προβεί σε πώληση κροτίδας στους ανηλίκους, η οποία βρέθηκε στην κατοχή τους στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου απογευματινές ώρες της Τρίτης (7/4)

Στην συνέχεια, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 283 κροτίδες.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.