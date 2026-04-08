Πόρος: 36χρονος πουλούσε βεγγαλικά σε ανήλικους – 3 συλλήψεις, κατασχέθηκαν πάνω από 200 κροτίδες
Πιάστηκε επ' αυτοφώρω να πουλάει κροτίδα σε έναν 16χρονο και 17χρονο
Χειροπέδες σε 36χρονο από τον Πόρο που πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να πουλάει βεγγαλικά σε ανήλικους πέρασε η Ασφάλεια Αττικής την Τρίτη (8/4).
Ειδικότερα, μετά από έρευνα για 36χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος στην περιοχή του Πόρου, ο οποίος διακινεί κροτίδες, ακόμα και σε ανήλικους, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος να πουλάει κροτίδες σε ανήλικους 16 και 17 ετών.
Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο 36χρονος είχε προβεί σε πώληση κροτίδας στους ανηλίκους, η οποία βρέθηκε στην κατοχή τους στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου απογευματινές ώρες της Τρίτης (7/4)
Στην συνέχεια, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 283 κροτίδες.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
