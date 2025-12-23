“Πονοκέφαλος” για τους ταξιδιώτες η έξοδος των Χριστουγέννων – Ανοίγουν λωρίδες οι αγρότες, θέμα ασφαλείας εγείρει η ΕΛΑΣ

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα μπλόκα είναι αποφασισμένοι να κάνουν οι αγρότες της χώρας, οι οποίοι από σήμερα Τρίτη 23/12 μετακινούν τα τρακτέρ στις άκρες των δρόμων ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους οι ταξιδιώτες των γιορτών.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας και σε συντονισμό με όλα τα μπλόκα ανά τη χώρα μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων έχουν δηλώσει ότι από νωρίς σήμερα το πρωί της θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ με τρόπο τέτοιο ώστε τουλάχιστον τα ΙΧ αυτοκίνητα να περνούν μέσα από τα μπλόκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μπλόκο της Νίκαιας, για παράδειγμα, σύμφωνα με το Mega, πρόθεση των αγροτών είναι να αφήσουν 1,5 λωρίδα ανοικτή.

Παράλληλα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης, την οποία καταγγέλλει «για συνειδητή ταλαιπωρία και συκοφάντηση του αγώνα» των αγροτών, προσθέτοντας ότι καθιστά τους ταξιδιώτες «ομήρους» και τους αγρότες «εχθρούς».

Μεταξύ άλλων, καλεί την «κυβέρνηση και την αστυνομία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τις επόμενες ημέρες ώστε να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία του λαού μέσα από το εθνικό δίκτυο».

Ωστόσο, η Ελληνική Αστυνομία θέτει ζήτημα ασφαλείας, κρίνοντας ότι οι συνθήκες δεν είναι ασφαλείς.

Πηγές της ΕΛΑΣ τονίζουν πως είναι «επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως σημειώνεται, η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή παρουσία πολιτών επί του οδοστρώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων. Τα μέτρα αυτά, όπως τονίζεται, λαμβάνονται τόσο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών όσο και για την ασφάλεια των ίδιων των αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, από τις ίδιες πηγές σημειώνεται ότι η ΕΛΑΣ ενεργεί βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης, με γνώμονα την ασφάλεια όλων.

Έτσι, λίγες ώρες πριν την πρώτη, μαζική έξοδο για τις γιορτές, ο τρόπος μετακίνησης των εκδρομέων εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο μυστήριο, καθώς αν τελικά η διέλευση από τα μπλόκα δεν επιτραπεί, το ταξίδι επί της εθνικής οδού θα μετατραπεί σε «Οδύσσεια», μέσω των παραδρόμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα στα μπλόκα

Υπενθυμίζεται ότι χθες το μεσημέρι, οι αγρότες έκλεισαν για τρεις ώρες τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, με την Τροχαία, όμως, να εκτρέπει την κυκλοφορία όλων των οχημάτων προς την Παλαιά Εθνική Οδό, για λόγους ασφαλείας των οδηγών αλλά και των ίδιων των αγροτών.

Στη συνέχεια, και όταν άνοιξαν τα δύο ρεύματα της σήραγγας, οι αγρότες κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στο μνημείο των Τεμπών για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ημέρα νωρίτερα είχε ανοίξει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων ενώ σε ότι αφορά αυτό που οδηγεί προς Αθήνα, υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αστυνομίας και αγροτών.

Οι αγρότες έχουν δεσμευθεί ότι σήμερα το πρωί θα μετακινήσουν τα τρακτέρ ώστε να γίνει μια αναδιάταξη προκειμένου να δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα ωστόσο, η Τροχαία έχει τονίσει στους αγρότες ότι θα πρέπει να φύγουν από την Εθνική Οδό, από το κομμάτι της ΛΕΑ (Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης) καθώς και από το παράπηγμα στο οποίο διανυκτερεύουν εδώ και 22 ημέρες, προκειμένου να γίνει ασφαλής η διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες απαντούν ότι δεν θα μετακινήσουν το πρόχειρο παράπηγμα που έχουν στήσει, καθώς αναμένεται να κάνουν εκεί χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με τις οικογένειές τους, οπότε θα είναι δύσκολο να δώσει η Τροχαία το πράσινο φως για να μετακινηθούν οι διερχόμενοι οδηγοί από το ρεύμα προς Αθήνα.

Στον προγραμματισμένο αποκλεισμό της γέφυρας της Χαλκίδας από τις 6 το απόγευμα και για τρεις ώρες προχώρησαν χθες Δευτέρα οι αγρότες της Εύβοιας. Επίσης, είναι αποκλεισμένη και η παράπλευρη οδός που έρχεται από τη Γλύφα, στο σημείο.

Όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν αποφασίσει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή να μην προχωρήσουν σε κάποιον αποκλεισμό, προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες ενόψει των εορτών.

Στη Στερεά Ελλάδα, το μπλόκο της Θήβας θα παραμείνει ενεργό, η Εθνική Οδός σε αυτό το ύψος θα παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Σκέψη για παρόμοια κινητοποίηση υπάρχει και στο μπλόκο του Κάστρου, κάτι που θα οριστικοποιηθεί τη Δευτέρα. Παραμένει σε εκκρεμότητας το αν θα ανοίξει ο δρόμος στο ρεύμα της Εθνικής Οδού από Λιβαδειά προς Θεσσαλονίκη.

Εν τω μεταξύ, κλιμάκιο της Τροχαίας Πατρών με άνδρες της Ολυμπίας Οδού, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο μπλόκο της Εγλυκάδας στην Περιμετρική Πατρών, στο μπλόκο των αγροτών, για να συζητήσουν το αν και πώς θα επιτραπεί σήμερα η διέλευση των οχημάτων από το σημείο.

Στο ρεύμα από Αθήνα προς Πύργο, οι αγρότες έχουν αφήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τις 15 μέρες που βρίσκονται σε αυτό το μπλόκο, μία λωρίδα ανάμεσα από τα τρακτέρ, προκειμένου να περνούν τα αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης και τα ασθενοφόρα.

Αυτό το οποίο τους ζητήθηκε από την αστυνομία είναι να μεταφερθούν όλα τα οχήματα και όλα τα υλικά τα οποία έχουν οι αγρότες στη μία πλευρά του δρόμου, δηλαδή να μεταφερθούν προς τα αριστερά, προκειμένου να υπάρχει μία λωρίδα ελεύθερη, όπως επίσης και η ΛΕΑ.

Μάλιστα, από την Ολυμπία Οδό ζητήθηκε και χρόνος για να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Ωστόσο, από την πλευρά της Τροχαίας τίθεται και ένα ακόμα ζήτημα για το ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τον διαχωρισμό στα φορτηγά και στα ΙΧ οχήματα, καθώς οι αγρότες δεν θέλουν να επιτρέψουν να περάσουν φορτηγά από την Περιμετρική, παρά μόνο τα ΙΧ που θα εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Μετά τις 7-8 το βράδυ της Δευτέρας άρχισε να επιτρέπεται ξανά η διέλευση για τα φορτηγά στο τελωνείο των Κήπων και μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ θα γίνεται κανονικά η διέλευση. Βέβαια, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο σημείο, δεν φεύγουν και μάλιστα, όπως λέει ο Αγροτικός Σύλλογος θα ενισχυθούν με περισσότερα οχήματα τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από σήμερα Τρίτη.

Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες απέκλεισαν χθες Δευτέρα από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 10, τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά.

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από σήμερα έως και την Παρασκευή, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

Σε άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα. Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους κράτησαν κλειστή την Εγνατία οδό και την Εθνική οδό Κοζάνης Ιωαννίνων από τις 10.30 το πρωί της Δευτέρας.