Πολυτεχνείο: 20 προληπτικές προσαγωγές λίγο πριν την έναρξη της πορείας

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της πορείας των συγκεντρωμένων έξω από το Πολυτεχνείο, η αστυνομία προχώρησε σε 20 προληπτικές προσαγωγές το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η μία θα γίνει σύλληψη, καθώς ένα από τα άτομα είχε σφυρί και τσιγάρο χασίς.

Τα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία για τις εκδηλώσεις και την πορεία της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, είναι δρακόντεια με τουλάχιστον 5.000 ένστολους να βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας.

Μέτρα έχουν ληφθεί πέριξ του Πολυτεχνείου και όταν ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία μπροστά από τις πύλες του ιδρύματος θα τοποθετηθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθεί η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με το πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Επίσης γύρω από τους δρόμους της πλατείας Εξαρχείων θα αναπτυχθούν επίσης διμοιρίες και δυνάμεις της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ όπου κρίνεται απαραίτητο.

Μέτρα έχουν ληφθεί και στις Πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και φέτος μπορεί κάποιες ομάδες να θελήσουν να καταλήξουν στην ισραηλινή Πρεσβεία, όπως επίσης μέτρα θα ληφθούν και σε άλλες Πρεσβείες και πέριξ Συντάγματος και Βουλής. Drones κι ελικόπτερα

Drones και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν συνεχώς εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ από την πορεία και την περιοχή των Εξαρχείων για τυχόν άτομα που θα θελήσουν να ανέβουν σε ταράτσες, ενώ στο Κέντρο Επιχειρήσεων θα βρίσκονται και εισαγγελείς για άμεση λήψη αποφάσεων εφόσον χρειαστεί.

Σε νευραλγικά σημεία έχουν αναπτυχθεί και τα υδροβόλα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. ενώ καθ’ όλη την διάρκεια της πορείας θα βρίσκονται ανεπτυγμένες ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και βεβαίως της Ασφάλειας για προληπτικές προσαγωγές κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων.