Πολυτεχνείο: Δύο συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές στη Θεσσαλονίκη πριν την πορεία
Οι εικόνες από το σημείο
Στις επάλξεις είναι οι αστυνομικές δυνάμεις και στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 17/11 για την πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το voria.gr οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε δύο συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων πέριξ του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις συγκεντρώσεις και τις πορείες που είναι προγραμματισμένες για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Οι δύο συλλήψεις αφορούν κατοχή ναρκωτικών και όπλων.
