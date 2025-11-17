Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Δύο συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές στη Θεσσαλονίκη πριν την πορεία

Οι εικόνες από το σημείο

Πολυτεχνείο: Δύο συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές στη Θεσσαλονίκη πριν την πορεία
DEBATER NEWSROOM

Στις επάλξεις είναι οι αστυνομικές δυνάμεις και στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 17/11 για την πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το voria.gr οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε δύο συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων πέριξ του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις συγκεντρώσεις και τις πορείες που είναι προγραμματισμένες για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Οι δύο συλλήψεις αφορούν κατοχή ναρκωτικών και όπλων.

