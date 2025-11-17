Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό που είχαν κλείσει νωρίτερα

Άνοιξαν το βράδυ της Δευτέρας 17/11 οι σταθμοί του Μετρό που είχαν κλείσει νωρίτερα λόγω των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. Παραμένει κλειστός ο σταθμός ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.