Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό που είχαν κλείσει νωρίτερα

Με εντολή της ΕΛΑΣ

Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό που είχαν κλείσει νωρίτερα
ΜΕΤΡΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Άνοιξαν το βράδυ της Δευτέρας 17/11 οι σταθμοί του Μετρό που είχαν κλείσει νωρίτερα λόγω των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. Παραμένει κλειστός ο σταθμός ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ