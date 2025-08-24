Πολλαπλά περιστατικά και επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος σε όλη την Ελλάδα

Σήμερα, Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ενημέρωσε για σειρά περιστατικών και επιχειρήσεων σε λιμάνια και θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Στον Πειραιά, η Λιμενική Αρχή απαγόρευσε αρχικά τον απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ», λόγω δυσλειτουργίας στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων (scrubber). Το πλοίο με 665 επιβάτες, 122 ΙΧ, 32 δίκυκλα, 6 φορτηγά και ένα λεωφορείο, απέπλευσε κανονικά μετά την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον νηογνώμονα.

Στο Αίγιο, μια 62χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία του Αγίου Νικολάου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία θα διενεργήσει νεκροψία-νεκροτομή.

Στην Ερέτρια, ένας 78χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Η σορός του θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για νεκροψία.

Στη Σητεία, συνελήφθη 19χρονη αλλοδαπή μετά από διαπληκτισμό με 26χρονο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Στον Πόρο, ιδιωτικό σκάφος με τέσσερις επιβαίνοντες παρουσίασε μηχανική βλάβη στη θαλάσσια περιοχή Τσελεβίνια. Με τη συνδρομή περιπολικού και ιδιωτικού σκάφους, οι επιβάτες έφτασαν ασφαλείς στο λιμάνι.

Στη Σαγιάδα, λέμβος με τρεις επιβαίνοντες αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω πρόσκρουσης σε βράχο. Η επιχείρηση του Λιμενικού και ιδιωτικού σκάφους κατέληξε με ασφαλή κατάληξη στο λιμάνι, χωρίς τραυματισμούς ή ρύπανση.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διακομιδές ασθενών που χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή φροντίδα: ένας 82χρονος από την Τήνο στη Σύρο, καθώς και ένας 85χρονος και μία 73χρονη από την Πάρο στη Σύρο, με το Ε/Γ–Τ/Ρ «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ IV».

Το Λιμενικό Σώμα συνεχίζει τις επιχειρήσεις επιτήρησης, διάσωσης και παροχής συνδρομής σε όλα τα περιστατικά που τίθενται υπό γνώση του, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των πολιτών σε θάλασσα και λιμάνια.