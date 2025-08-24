Πειραιάς: Απαγόρευση απόπλου στο «Blue Star Μύκονος» λόγω βλάβης – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες
Υπήρξε δυσλειτουργία στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων
Απαγορεύθηκε προσωρινά ο απόπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Mykonos» από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος ελέγχου καυσαερίων.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7:15 το πρωί για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι, μεταφέροντας 665 επιβάτες, 122 Ι.Χ. οχήματα, 32 δίκυκλα, 6 φορτηγά και 1 λεωφορείο.
Οι επιβάτες ενημερώθηκαν από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για την καθυστέρηση, ενώ δρομολογούνται ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης ώστε το πλοίο να μπορέσει να αναχωρήσει με ασφάλεια.
